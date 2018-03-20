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20.03.2018 15:11 В Чернском и Суворовском районах отремонтируют два участка федеральных трасс Вести-Тула





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Ввод объекта в эксплуатацию намечен на середину августа 2018 года. В Суворовском районе отремонтируют 16-километровый участок автодороги Р92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел. На объекте предусмотрено устройство выравнивающего слоя методом холодной регенерации. В ходе ремонта дорожники укрепят обочины, восстановят барьерное ограждение. Завершить ремонт на участке дороги планируется 30 сентября.



В Тульской области отремонтируют около 24 километров федеральных автодорог. Работы пройдут на участке автомагистрали М2 «Крым» с 270-го по 278-й километр в Чернском районе. Здесь восстановят верхний слой дорожного покрытия, организуют водоотвод с проезжей части, установят дорожные знаки, отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки, автобусные остановки.Ввод объекта в эксплуатацию намечен на середину августа 2018 года. В Суворовском районе отремонтируют 16-километровый участок автодороги Р92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел. На объекте предусмотрено устройство выравнивающего слоя методом холодной регенерации. В ходе ремонта дорожники укрепят обочины, восстановят барьерное ограждение. Завершить ремонт на участке дороги планируется 30 сентября.

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