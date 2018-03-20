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НОВОСТИ | Общество



20.03.2018 17:37 Тульские абоненты «Ростелекома» теперь могут получать бонусы за онлайн-покупки
Вести-Тула

Тульские абоненты «Ростелекома» теперь могут получать бонусы за онлайн-покупки

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Благодаря партнерству с admitad в программе лояльности «Ростелекома» у туляков появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах – партнерах сети, включая Lamoda, М.Видео, «Спортмастер», ЛитРес, Media Markt и многие другие.

С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам «Ростелекома» начисляются бонусы компании. Для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо:
• авторизоваться в Едином личном кабинете абонента «Ростелекома»;
• найти ссылку и перейти по ней на сайт интересующего магазина;
• сделать заказ и оплатить покупку.

Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты «Ростелекома». Так, абоненты Интерактивного ТВ смогут в обмен на бонусы смотреть фильмы из «Видеопроката», подключить пакеты телеканалов и сервис «Управление просмотром». Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки для оплаты услуги или, например, активировать подписку на антивирусы. Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.

В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы: «Базовый», «Стандартный», «Привилегия» и «VIP», предоставляющие различные привилегии при обмене бонусов на подарки.

Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. У абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы: за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1000 рублей, заполнение анкеты участника программы «Бонус», участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы «Ростелекома» в социальной сети «вКонтакте», а также в день рождения участника.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.

Компания admitad успешно развивает программы лояльности, опираясь на солидный пул ведущих интернет-магазинов и налаженный процесс интеграции партнеров (включая API и гарантии выплат).
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