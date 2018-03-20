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20.03.2018 13:34 Туляки завоевали высшую награду на джазовом фестивале "Вести-Тула"





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Получить этот гран-при было непросто. В фестивале-конкурсе приняли участие сильные вокалисты из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска и многих других городов России. Взыскательным было и жюри. Его возглавил Анатолий Кролл, легенда отечественного джаза, который одно время работал в тульской филармонии. Также оценивали вокалистов и другие серьёзные музыканты и знатоки джаза.



«Фестиваль показывает топовый уровень джазового исполнительства в нашей стране, потому что география была приличная. – Говорит преподаватель эстрадного отделения колледжа имени Даргомыжского Сергей Васильев. - В прошлом году в номинации хор и вокал гран-при взял Хор московского государственного института культуры, в этом году мы».

В джазе только... тульские студенты. Хоровой коллектив в составе 26-ти человек из колледжа искусств имени Даргомыжского получил высшую награду на международном вокальном джазовом конкурсе молодых исполнителей «GNESIN-JAZZ-2018».Получить этот гран-при было непросто. В фестивале-конкурсе приняли участие сильные вокалисты из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска и многих других городов России. Взыскательным было и жюри. Его возглавил Анатолий Кролл, легенда отечественного джаза, который одно время работал в тульской филармонии. Также оценивали вокалистов и другие серьёзные музыканты и знатоки джаза.«Фестиваль показывает топовый уровень джазового исполнительства в нашей стране, потому что география была приличная. – Говорит преподаватель эстрадного отделения колледжа имени Даргомыжского Сергей Васильев. - В прошлом году в номинации хор и вокал гран-при взял Хор московского государственного института культуры, в этом году мы».













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