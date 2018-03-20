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20.03.2018 13:23 Собственное помещение для репетиций появилось у Тульского духового оркестра "Вести-Тула"





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Работы ведут с соблюдением современных требований для деятельности музыкальных коллективов. Стены покрывают специальным материалом для шумоизоляции. Устанавливают профессиональное освещение. А в основном зале будет сделан подиум, на котором места займут музыканты.



«В настоящее время место для репетиций фактически отсутствует. – Рассказывает директор Тульской областной филармонии Елена Руднева. – Мы нашли пригодное помещение в Дворянском собрании. Оно имеет отдельный вход и очень удобно для репетиций оркестра».





У Тульского духового оркестра скоро появится свое собственное помещение для репетиций. Сейчас идет ремонт в левом крыле Дворянского собрания. Там приводят в порядок несколько комнат, где будет находиться репетиционный зал, мастерская для музыкальных инструментов, место для их хранения и нотная библиотека.Работы ведут с соблюдением современных требований для деятельности музыкальных коллективов. Стены покрывают специальным материалом для шумоизоляции. Устанавливают профессиональное освещение. А в основном зале будет сделан подиум, на котором места займут музыканты.«В настоящее время место для репетиций фактически отсутствует. – Рассказывает директор Тульской областной филармонии Елена Руднева. – Мы нашли пригодное помещение в Дворянском собрании. Оно имеет отдельный вход и очень удобно для репетиций оркестра».













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