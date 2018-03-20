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20.03.2018 13:10 Ленинской детской школе искусств переданы новые помещения "Вести-Тула"





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По словам заместителя главы администрации Тулы по социальной политике Надежды Токовой, «…освободившиеся помещения позволяют открыть дополнительные площади для отделения эстетического искусства. Данный зал принадлежал ранее музею и использовался как выставочный зал».

Ко дню работников культуры Тула приготовила соответствующий подарок. В Ленинской детской школе искусств открылись новые учебные помещения. В одном из них будут проходить занятия для воспитанников художественного и хореографического отделений. В другом расположились выставочный и малый концертные залы. Дело за малым - заполнить отремонтированные помещения юными танцорами и вокалистами.По словам заместителя главы администрации Тулы по социальной политике Надежды Токовой, «…освободившиеся помещения позволяют открыть дополнительные площади для отделения эстетического искусства. Данный зал принадлежал ранее музею и использовался как выставочный зал».









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