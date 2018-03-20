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20.03.2018 12:47 СУ СК выясняет обстоятельства смерти двух человек в Кимовском районе "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…по предварительным данным причиной смерти двух человек явилось отравление угарным газом во время работы газового котла отопления в доме. Во время осмотра места происшествия с привлечением специалиста, было установлено, что дымоход в доме был засорен. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».



Накануне в одном из частных домов деревни Кудашево Кимовского района обнаружены тела двух человек - 72-летней женщины и ее 38-летнего сына, без признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области организована доследственная проверка.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…по предварительным данным причиной смерти двух человек явилось отравление угарным газом во время работы газового котла отопления в доме. Во время осмотра места происшествия с привлечением специалиста, было установлено, что дымоход в доме был засорен. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».









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