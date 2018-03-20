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20.03.2018 12:35 Тульские школьники уйдут на каникулы раньше чем обычно "Вести-Тула"





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Инициатором переноса каникул в школах выступил Роспотребнадзор из-за значительного превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ. И вот теперь окончательное решение должны принять сами школы.



«За прошедшую неделю в области было зарегистрировано 12 тыс. 982 случая заболевания гриппом и ОРВИ. Это больше, чем неделей раньше на 53% и выше эпидпорога на 68,6%. – Рассказывает главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова. – В отношении отдельных возрастных групп порог также превышен. Наибольшая интенсивность заболеваемости отмечалась среди взрослых – порог превышен на 72%».

Уйти на весенние каникулы, начиная уже с сегодняшнего дня, рекомендовано руководителям школ и главам муниципалитетов. Соответствующее письмо опубликовало региональное министерство образования.Инициатором переноса каникул в школах выступил Роспотребнадзор из-за значительного превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ. И вот теперь окончательное решение должны принять сами школы.«За прошедшую неделю в области было зарегистрировано 12 тыс. 982 случая заболевания гриппом и ОРВИ. Это больше, чем неделей раньше на 53% и выше эпидпорога на 68,6%. – Рассказывает главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова. – В отношении отдельных возрастных групп порог также превышен. Наибольшая интенсивность заболеваемости отмечалась среди взрослых – порог превышен на 72%».









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