НОВОСТИ | Общество







20.03.2018 12:20 В Тульской области работает горячая линия по туберкулезу "Вести-Тула"





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Консультацию можно получить с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12 до 13.00) по следующим телефонам: в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 8 (4872) 37-07-06, 37-13-94, 37-33-25, 37-07-63, 22-37-56; в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07; в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56; в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70; в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96; в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.



Также консультацию можно получить в режиме онлайн - по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.







Роспотребнадзор проводит горячую линию по профилактике туберкулеза в преддверии Всемирного дня борьбы с этим заболеванием.Консультацию можно получить с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12 до 13.00) по следующим телефонам: в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 8 (4872) 37-07-06, 37-13-94, 37-33-25, 37-07-63, 22-37-56; в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07; в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56; в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70; в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96; в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.Также консультацию можно получить в режиме онлайн - по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

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