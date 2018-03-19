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НОВОСТИ | Общество



19.03.2018 18:30 Доверенные лица кандидатов в президенты РФ поделились своим мнением о ходе выборов
"Вести-Тула"



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Все избирательные участки в нашем регионе закрылись ровно в 8 часов вечера. По информации избирательной комиссии Тульской области серьезных нарушений в ходе выборов на территории нашего региона допущено не было. После окончания голосования своим мнением о его ходе с журналистами поделились представители некоторых кандидатов.

«Наблюдатели от Владимира Путина работали на всех избирательных участках на территории Тульской области. Нарушений зафиксировано не было. Этот факт подтверждают и представители наших оппонентов. Поэтому можно сделать вывод, что выборы 18 марта 2018 года на территории нашего региона прошли абсолютно прозрачно, чисто и с очень активной явкой жителей», - говорит доверенное лицо Владимира Путина Елена Гребнева.

По словам доверенного лица Павла Грудинина Михаила Федорова, «…хочется сказать спасибо всем жителям нашей области, которые отдали голос за нашего кандидата Павла Грудинина. Таких в регионе было много. Выборы прошли спокойно, никаких эксцессов, конфликтов не было. Все было так, как требует буква закона».

«Поскольку я сам молодой человек, мне понравилось, что молодежь была активна. – Говорит доверенное лицо Владимира Жириновского Александр Маринков. – Даже если посмотреть опросы, можно увидеть, что молодежь была больше вовлечена, чем в предыдущие годы. Молодежь стремится выбирать будущее своей страны, стремится, чтобы ее мнение было услышано».

«Как прошла кампания? Думаю, для нас она прошла замечательно. Основная цель была довести до людей стратегии роста, которую подготовил Борис Титов, «Деловая Россия» и ведущие экономисты. Мне кажется, это удалось, мы многое для этого сделали», - говорит доверенное лицо Бориса Титова Андрей Мазов.
















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