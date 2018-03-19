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НОВОСТИ | Общество



19.03.2018 16:07 Как проходило голосование на именных участках?
Алексей Ерёмин

Семья Толстых с детьми проголосовала на именном участке «Лев Толстой»

| фото |
В Тульской области в 8 утра 18 марта 2018 года открылись 1136 избирательных участков для голосования, 15 из них – именные. Среди них – имени Владимира Высоцкого, Всеволода Руднева, Никиты Демидова, «Тула пряничная», «Тула самоварная» и другие.

На одном из таких участков «Герои России» проголосовал глава региона Алексей Дюмин. Ощутить на себе всю тяжесть бронежилета, подержать в руках увесистые образцы боевого оружия, а ещё увидеть живших и живущих в Туле настоящих героев смогли все, кто пришёл отдать свой голос на тематическом участке «Герои России». Губернатор Тульской области и герой России на участок прибыл без звезды на лацкане, хотя в галерее туляков, которые были удостоены главной воинской награды, конечно же, есть и его портрет. «Выборы Президента – большое и важное событие для всей нашей страны. Сегодня мы выбираем наше будущее, будущее тех, кто будет жить в сильной России», - сказал Алексей Дюмин.

В 43-й школе, что в посёлке Горелки голосовали парламентарии. Первой подключилась молодёжка, а уже после свой бюллетень в порядке общей очереди получил и председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Семья Толстых с детьми проголосовала на именном участке «Лев Толстой», который располагался в обычном сельском клубе. Для Ивана и Андрея - сыновей директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой и её супруга, советника Президента Владимира Толстого - эти выборы стали первыми. «За стабильное будущее, за продолжение реформ, голосуем за наших детей», - сказала Екатерина Толстая. Владимир Толстой добавил, что счастлив в этот день голосовать в родном яснополянском Доме культуры.

Игроки и тренерский состав тульского «Арсенала» проголосовали на тематическом участке «Спортивный». Канониров встречали их болельщики. Ребята специально принесли с собой мячи и открытки, чтобы на них расписались кумиры.

На участке, посвящённом олимпийским достижениям, несколько часов спустя голос за будущего Президента страны отдали и мировые звёзды фигурного катания - олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Татьяна Волосажар, Максим Траньков, Максим Маринин и Илья Авербух.

Сотни тысяч избирателей пришли в этот день на избирательные участки во всём тульском регионе.

За ходом выборов в областной столице следили около 4000 наблюдателей. А ровно в 20.00 двери всех участков были закрыты, начался подсчёт голосов.
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