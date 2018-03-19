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НОВОСТИ | Общество



19.03.2018 15:37 Половину тульских домов проверили на соответствие нормам по подаче тепла
"Вести-Тула"



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Больше половины многоквартирных домов в Туле проверили на соответствие нормам по подаче тепла. Об этом сообщил сегодня начальник Управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин. Жители нескольких домов по улицам Кирова, Глинки и Серова жаловались на холод в квартирах. Было установлено, что с котельной Патронного завода подают тепло ниже положенного уровня. Нарушение на сегодня устранено.

Кроме того, специалисты по административно-техническому надзору проводят мониторинг придомовых территорий. 22 предписания было выдано управляющим компаниям, которые недобросовестно убирают снег и наледь из дворов. Как рассказала заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «…по сосулькам выявлено 99 нарушений. Здесь «лидерами» являются «Жилцентр», «Славянка» и «ОМД». Все 99 требований было исполнены в срок».















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