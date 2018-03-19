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НОВОСТИ | Общество



19.03.2018 15:23 В Тульской области проголосовало 68,66 % избирателей
"Вести-Тула"



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Владимир Путин набрал 76,66 % голосов пришедших на выборы Президента России. В их числе и голоса туляков. Всего же в Тульской области проголосовало 68,66 % избирателей.

По итогам голосования наибольшее число голосов набрал Владимир Путин 79,2%. На втором месте Павел Грудинин с результатом в 9,48%. Владимир Жириновский - 5,96%, Ксения Собчак - 1,43%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «…всего на избирательных участках присутствовало 3866 наблюдателей. Фактически все кандидаты, за исключением кандидата Сурайкина, направили своих наблюдателей. Они были на избирательных участках региона».














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