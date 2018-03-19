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19.03.2018 14:52 Из-за гриппа в Тульской области могут перенести весенние каникулы "Вести-Тула"





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С целью снижения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди организованных детских коллективов региональное Управление Роспотребнадзора обратилось в правительство Тульской области с предложением о переносе весенних каникул на неделю раньше, с 20 марта. Эта эффективная профилактическая мера в период высокого риска заражения позволит защитить детей.







На прошедшей неделе в области зарегистрировано превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 69%. Заболеваемость обусловлена прежде всего взрослым населением, порог среди которого превышен на 72%.С целью снижения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди организованных детских коллективов региональное Управление Роспотребнадзора обратилось в правительство Тульской области с предложением о переносе весенних каникул на неделю раньше, с 20 марта. Эта эффективная профилактическая мера в период высокого риска заражения позволит защитить детей.

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