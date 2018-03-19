НОВОСТИ | Общество







19.03.2018 14:42 Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Ростовом» Александр Конов





| фото |



Подопечным Миодрага Божовича по ходу встречи пришлось два раза отыгрываться. В составе ростовской команды оба гола на счету Алексея Ионова, а у «Арсенала» дубль оформил Артём Дзюба.



В турнирной таблице туляки остались на 7-ой строчке. Следующий матч наша команда проведёт на выезде против столичного «Динамо».





Тульский «Арсенал» сыграл вничью 2:2 с футбольным клубом «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата РФПЛ.Подопечным Миодрага Божовича по ходу встречи пришлось два раза отыгрываться. В составе ростовской команды оба гола на счету Алексея Ионова, а у «Арсенала» дубль оформил Артём Дзюба.В турнирной таблице туляки остались на 7-ой строчке. Следующий матч наша команда проведёт на выезде против столичного «Динамо».

Читать @gtrktula

















