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19.03.2018 12:03 Кто добавил ложку дёгтя в бочку мёда Фонда капремонта Тульской области? Надежда Долгих





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Как отметил на заседании в Правительстве Тульской области первый заместитель генерального директора Фонда капремонта Константин Лопухов, «динамика появилась - долг с 29 миллионов стал 23. Больше всего долг у Новомосковска, но они погасили порядка пяти миллионов, поэтому график до 1 апреля исполняется. Нехорошая ситуация остается в Киреевске и Узловой».



Задолженность – всего три-четыре процента, но погасить её всё же придётся. Ситуация на контроле в Правительстве Тульской области. Тем временем Фонд начал выполнять планы на 2018 год. Планируется отремонтировать более 2500 элементов в 1081 доме. Основным видом работ станет замена инженерных систем.



Есть и новшества. Как сообщил первый заместитель генерального директора Фонда капремонта Константин Лопухов, «впервые будем менять лифты, начнём с Тулы и Новомосковска». Общая сумма средств для замены лифтов составит 180 миллионов рублей. По инициативе губернатора с собственниками проводятся обучающие встречи, в том числе и для того, чтобы не доходило до долгов. Хотя собственники сами должны понимать, что именно от них зависит, когда в их домах наступит новая жизнь.



С 37-й строчки – на третью. Такой скачок совершил Фонд капитального ремонта Тульской области в общероссийском рейтинге по информационной открытости. По итогам 2017 года он также отмечен и за процент сбора денежных средств – более 95% при среднем показателе по России 87%. Однако не всё так гладко. Перед Фондом есть задолжники, в числе которых и собственники жилья, и муниципальные образования.Как отметил на заседании в Правительстве Тульской области первый заместитель генерального директора Фонда капремонта Константин Лопухов, «динамика появилась - долг с 29 миллионов стал 23. Больше всего долг у Новомосковска, но они погасили порядка пяти миллионов, поэтому график до 1 апреля исполняется. Нехорошая ситуация остается в Киреевске и Узловой».Задолженность – всего три-четыре процента, но погасить её всё же придётся. Ситуация на контроле в Правительстве Тульской области. Тем временем Фонд начал выполнять планы на 2018 год. Планируется отремонтировать более 2500 элементов в 1081 доме. Основным видом работ станет замена инженерных систем.Есть и новшества. Как сообщил первый заместитель генерального директора Фонда капремонта Константин Лопухов, «впервые будем менять лифты, начнём с Тулы и Новомосковска». Общая сумма средств для замены лифтов составит 180 миллионов рублей. По инициативе губернатора с собственниками проводятся обучающие встречи, в том числе и для того, чтобы не доходило до долгов. Хотя собственники сами должны понимать, что именно от них зависит, когда в их домах наступит новая жизнь.





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