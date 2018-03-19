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19.03.2018 11:25 Алексинская картонная фабрика «заново родилась» Виталий Моторин





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После смены собственника с 2005 года здесь настала стабильность, теперь же можно говорить о наступлении эры процветания. Качество картона, на котором участники церемонии открытия оставили автографы, соответствует самым высоким европейским стандартам.

Как рассказал начальник цеха производства картона Михаил Фролов, «мы понимали, что не успеваем за требованиями рынка. Обновить производство – жизненная необходимость. Полная автоматизация процесса, в два раза увеличивается производительность».



«Производство – одно из крупнейших в России. Продукция является экспортоориентированной, объемы поставки на внешние рынки будут увеличиваться», - отметил заместитель промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.



Инвестсоглашение о модернизации производства на сумму 2,5 миллиарда рублей было подписано в 2017 году на форуме в Санкт-Петербурге. Глава тульского региона Алексей Дюмин особо отметил, что часто при модернизации предприятий число рабочих мест сокращается, здесь – напротив выросло: «Сейчас это 10 рабочих мест, через год – уже 300».



Упомянутые 300 вакансий даст новый гофрозавод. Его открытие запланировано здесь же в следующем году. Губернатор поинтересовался влиянием производства на экологию. Выяснилось, что при новом технологическом уровне экологические параметры улучшаются.



Все здешние производства полностью основаны на переработке вторсырья, что также полезно для экологии. Продукцией заинтересовались уже не только в России, но и в Прибалтике, Белоруссии, странах Азии.



Пустующие цеха и старое оборудование теперь можно увидеть лишь на фотографиях, повествующих об истории Алексинской картонно-бумажной фабрики. Кризис, который наступил в конце 90-х, здесь называют нелогичным, ведь продукция востребована, но в результате просчётов в управлении в 2002 году предприятие полностью останавливается.После смены собственника с 2005 года здесь настала стабильность, теперь же можно говорить о наступлении эры процветания. Качество картона, на котором участники церемонии открытия оставили автографы, соответствует самым высоким европейским стандартам.Как рассказал начальник цеха производства картона Михаил Фролов, «мы понимали, что не успеваем за требованиями рынка. Обновить производство – жизненная необходимость. Полная автоматизация процесса, в два раза увеличивается производительность».«Производство – одно из крупнейших в России. Продукция является экспортоориентированной, объемы поставки на внешние рынки будут увеличиваться», - отметил заместитель промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.Инвестсоглашение о модернизации производства на сумму 2,5 миллиарда рублей было подписано в 2017 году на форуме в Санкт-Петербурге. Глава тульского региона Алексей Дюмин особо отметил, что часто при модернизации предприятий число рабочих мест сокращается, здесь – напротив выросло: «Сейчас это 10 рабочих мест, через год – уже 300».Упомянутые 300 вакансий даст новый гофрозавод. Его открытие запланировано здесь же в следующем году. Губернатор поинтересовался влиянием производства на экологию. Выяснилось, что при новом технологическом уровне экологические параметры улучшаются.Все здешние производства полностью основаны на переработке вторсырья, что также полезно для экологии. Продукцией заинтересовались уже не только в России, но и в Прибалтике, Белоруссии, странах Азии.





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