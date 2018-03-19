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|19.03.2018 06:29 Выборы Президента РФ: предварительные итоги в Тульской области
|Вести-Тула
По предварительным данным, в Тульской области в выборах Президента РФ приняло участие 68,66% избирателей. По итогам голосования наибольшее число голосов набрал Владимир Путин - 79,2%, сообщает Избирательная комиссия региона.
Другие кандидаты набрали соответственно Сергей Бабурин 0,7%, Павел Грудинин 9,48%, Владимир Жириновский 5,96%, Ксения Собчак 1,43%, Григорий Явлинский 0,92%, Борис Титов 0,65%,Максим Сурайкин 0,66%.
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