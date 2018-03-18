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НОВОСТИ | Общество



18.03.2018 21:51 Светлана Краюшкина: особенности выборов Президента-2018 – прозрачность и спокойствие
"Вести-Тула"



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В пресс-центре избирательной комиссии Тульской области состоялся брифинг политолога, проректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого Светланы Краюшкиной, а также наблюдателей от Общественной палаты региона Тамары Головиной и Татьяны Алексеевой.

Как отметила Светлана Краюшкина, такой атмосферы открытости, которая была на участках сегодня, ранее не видела ни одна избирательная кампания в регионе. Это особенно важно с учетом того, что за выборами пристально следили как в России, так и за рубежом.

- Система видеонаблюдения совершенствуется, и следить за ходом выборов на многих участках можно, не выходя из дома, - отметила Светлана Краюшкина, - и это тоже добавило прозрачности процессу. Еще одна особенность этих выборов – большая роль общественного контроля, включая предоставленную членам Общественной палаты возможность участвовать в выборах в качестве наблюдателей.

- Все проходило открыто, прозрачно, никаких нарушений в Советском районе, где я была наблюдателем, отмечено не было, - подчеркнула наблюдатель от Общественного совета Тамара Головина. - Мелкие недочеты устранялись в рабочем порядке, спокойно, размеренно и честно.

- Я впервые работала наблюдателем, была в избирательной комиссии Привокзального района, - отметила наблюдатель от Общественного совета Татьяна Алексеева. - Все работало, как часы. Люди спокойно делали свою работу. Я не обнаружила ничего, что могло бы вызвать подозрения. Везде позитивная атмосфера, никаких проявлений недовольства и агрессивности я не увидела. Во время голосования один из Героев России сказал, что выборы - это праздник, а второй – что это начало новой большой работы.

Мнение наблюдателей общественной палаты региона вдвойне показательны, потому что обе участницы брифинга - и Тамара Головина, и Татьяна Алексеева, известные журналисты не только в Тульском регионе, но и в федеральной медиасфере.














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