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18.03.2018 21:43 В Тульской области прошло народное голосование «Решаем вместе» Надежда Долгих





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Одним из первых сделал свой выбор относительно благоустройства глава Тулы Юрий Цкипури с супругой. «Жители ощущают себя настоящими хозяевами своего двора, дома, улицы, города. Получается, мы совместно решаем все вопросы жизнедеятельности. Для меня очень близок сквер ТНИТИ, потому что там хороший сквер, большая проходимость жителей. И в то же время он совершенно заброшен. И, конечно, необходимо благоустройство территории возле площади Победы», - отметил глава города Тулы.



Общегородское голосование по местным вопросам проводилось на 159 участках города. В результате в Туле будут выбраны три общественных пространства, которые по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят в 2018-м году. Также туляки ответили на три вопроса по транспортной системе города: стоит ли избавиться от трамваев, транспорта малой вместимости и сделать выделенную полосу для общественного транспорта.



Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…мы где-то дня через 3-4 получим первые результаты и объявим их тулякам. Я думаю, это будет очень интересно и для них, и для нас. Для нас - это первый опыт, уверен, что и не последний, Мы будем использовать этот ресурс и такую возможность для изучения общественного мнения по любым вопросам жизнедеятельности нашего города».



И действительно, туляки активно включились в процесс модернизации города и с энтузиазмом и серьезностью отнеслись к голосованию. Поэтому по итогам дня и не дожидаясь результатов, можно сказать одно: решение принимали вместе.



Тем, у кого возникали сложности, сразу же помогали, отвечали на все вопросы. Вообще же жители Тулы тщательно изучали бюллетени и со всей серьезностью подходили к ответам. Около пунктов общегородского голосования собирались целые очереди. В итоге урны быстро наполнялись прямо на наших глазах.Одним из первых сделал свой выбор относительно благоустройства глава Тулы Юрий Цкипури с супругой. «Жители ощущают себя настоящими хозяевами своего двора, дома, улицы, города. Получается, мы совместно решаем все вопросы жизнедеятельности. Для меня очень близок сквер ТНИТИ, потому что там хороший сквер, большая проходимость жителей. И в то же время он совершенно заброшен. И, конечно, необходимо благоустройство территории возле площади Победы», - отметил глава города Тулы.Общегородское голосование по местным вопросам проводилось на 159 участках города. В результате в Туле будут выбраны три общественных пространства, которые по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят в 2018-м году. Также туляки ответили на три вопроса по транспортной системе города: стоит ли избавиться от трамваев, транспорта малой вместимости и сделать выделенную полосу для общественного транспорта.Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…мы где-то дня через 3-4 получим первые результаты и объявим их тулякам. Я думаю, это будет очень интересно и для них, и для нас. Для нас - это первый опыт, уверен, что и не последний, Мы будем использовать этот ресурс и такую возможность для изучения общественного мнения по любым вопросам жизнедеятельности нашего города».И действительно, туляки активно включились в процесс модернизации города и с энтузиазмом и серьезностью отнеслись к голосованию. Поэтому по итогам дня и не дожидаясь результатов, можно сказать одно: решение принимали вместе.









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