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18.03.2018 21:31 Жителей региона поблагодарили за активное участие в голосовании "Вести-Тула"





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«Голосование на выборах Президента России в Тульской области прошло на высоком организационном уровне. - Сказал Сергей Костенко. – Жители региона голосовали активно и обеспечили высокую явку». Глава избиркома поблагодарил жителей региона за активное проявление своей гражданской позиции в день выборов Президента России



Предварительные результаты голосования будут оглашены в ближайшие часы. Всего на избирательных участках Тульской области в день голосования 18 марта присутствовало 3866 наблюдателей. По словам Сергея Костенко, жалоб и обращений в избирком не поступало.







Региональный избирком поблагодарил жителей Тульской области за активное участие в голосовании 18 марта. Об этом на брифинге в пресс-центре областной избирательной комиссии сказал председатель областного избиркома Сергей Костенко. В Тульской области 18 марта были открыты 1136 избирательных участков. Из них 21 временный – в больницах и местах временного пребывания избирателей.«Голосование на выборах Президента России в Тульской области прошло на высоком организационном уровне. - Сказал Сергей Костенко. – Жители региона голосовали активно и обеспечили высокую явку». Глава избиркома поблагодарил жителей региона за активное проявление своей гражданской позиции в день выборов Президента РоссииПредварительные результаты голосования будут оглашены в ближайшие часы. Всего на избирательных участках Тульской области в день голосования 18 марта присутствовало 3866 наблюдателей. По словам Сергея Костенко, жалоб и обращений в избирком не поступало.

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