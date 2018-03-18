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18.03.2018 21:20 Иностранные наблюдатели следили за ходом выборов в Туле "Вести-Тула"





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Здесь собрались представители Болгарии, Белоруссии, Франции, Сербии и Боснии и Герцоговины. Они узнали, как проходят процедуру те, кто голосуют не по месту регистрации. Собственными глазами увидели, как много людей сегодня пришло на избирательные участки.



Некоторых членов делегации также поразили комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы, которые в конце процедуры самостоятельно подсчитывают результаты голосования.



По словам международного наблюдателя из Боснии и Герцеговины Милована Пеулича, «…то, что я увидел – меня потрясло. Это высший уровень. Все очень продумано. Я под впечатлением».



«У нас в стране нет однозначное точки зрения насчет выборов в России. – Говорит международный наблюдатель из Болгарии Виолетта Русева. – Западные СМИ формируют мнение, что выборы не являются демократичными. Но теперь, когда я побывала на участке, я могу сказать, что они демократичные. Меня вообще поразила организация голосования».



За ходом выборов в Туле сегодня следили и иностранные наблюдатели. Так, делегация из восьми человек работала на именном избирательном участке «Высоцкий», который располагался во 2-ой гимназии.Здесь собрались представители Болгарии, Белоруссии, Франции, Сербии и Боснии и Герцоговины. Они узнали, как проходят процедуру те, кто голосуют не по месту регистрации. Собственными глазами увидели, как много людей сегодня пришло на избирательные участки.Некоторых членов делегации также поразили комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы, которые в конце процедуры самостоятельно подсчитывают результаты голосования.По словам международного наблюдателя из Боснии и Герцеговины Милована Пеулича, «…то, что я увидел – меня потрясло. Это высший уровень. Все очень продумано. Я под впечатлением».«У нас в стране нет однозначное точки зрения насчет выборов в России. – Говорит международный наблюдатель из Болгарии Виолетта Русева. – Западные СМИ формируют мнение, что выборы не являются демократичными. Но теперь, когда я побывала на участке, я могу сказать, что они демократичные. Меня вообще поразила организация голосования».









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