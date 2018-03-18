НОВОСТИ | Общество







18.03.2018 21:01 Сергей Харитонов: важно было прийти на избирательные участки "Вести-Тула"





| фото |



Однако долго в кабинке для голосования не пробыл, признавшись, что со своим выбором определился заранее. Также председатель регионального парламента отметил общее приподнятое настроение на участке и неиссякаемую вереницу голосующих.



«У людей хороший отклик на то, чтобы осуществить свое конституционное право. Голосование – это долг перед своей страной, перед собой и своими детьми. Очень важно было сегодня прийти на избирательные участки и проголосовать», - отметил Сергей Харитонов.

В 43 школе посёлка Горелки сегодня голосовали парламентарии. Первой подключилась «молодёжка». А в 10 утра председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов получил свой бюллетень в порядке общей очереди.Однако долго в кабинке для голосования не пробыл, признавшись, что со своим выбором определился заранее. Также председатель регионального парламента отметил общее приподнятое настроение на участке и неиссякаемую вереницу голосующих.«У людей хороший отклик на то, чтобы осуществить свое конституционное право. Голосование – это долг перед своей страной, перед собой и своими детьми. Очень важно было сегодня прийти на избирательные участки и проголосовать», - отметил Сергей Харитонов.









Читать @gtrktula

















