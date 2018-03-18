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18.03.2018 20:44 Алексей Дюмин: сегодня мы выбираем наше будущее
"Вести-Тула"



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Ощутить на себе всю тяжесть бронежилета. Подержать в руках, конечно не заряженные, но увесистые образцы боевого оружия. И увидеть живших и живущих в Туле настоящих Героев смогли все, кто пришёл отдать свой голос на тематическом участке «Герои России». На пути к основной цели, кабинке для голосования, расположилась целая тематическая комната.

Губернатор Тульской области и Герой России Алексей Дюмин на участок пришёл скромно, без звезды на лацкане. Хотя в галерее туляков, которые были удостоены главной воинской награды, есть, конечно, и его портрет. Также увидели своё фото на выставке оружейник Николай Макаровец, космонавт Алексей Залётин.

Впрочем, главное сегодня все-таки не антураж участка, а выбор, который каждый делает сам в типовой кабинке для голосования. «Мне очень приятно видеть, что на избирательные участки туляки приходят целыми семьями. – Говорит губернатор Алексей Дюмин. – Выборы Президента – большое и важное событие для всей нашей страны. Сегодня мы выбираем наше будущее».














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