НОВОСТИ | Общество







18.03.2018 20:44 Алексей Дюмин: сегодня мы выбираем наше будущее "Вести-Тула"





| фото |



Губернатор Тульской области и Герой России Алексей Дюмин на участок пришёл скромно, без звезды на лацкане. Хотя в галерее туляков, которые были удостоены главной воинской награды, есть, конечно, и его портрет. Также увидели своё фото на выставке оружейник Николай Макаровец, космонавт Алексей Залётин.



Впрочем, главное сегодня все-таки не антураж участка, а выбор, который каждый делает сам в типовой кабинке для голосования. «Мне очень приятно видеть, что на избирательные участки туляки приходят целыми семьями. – Говорит губернатор Алексей Дюмин. – Выборы Президента – большое и важное событие для всей нашей страны. Сегодня мы выбираем наше будущее».

Ощутить на себе всю тяжесть бронежилета. Подержать в руках, конечно не заряженные, но увесистые образцы боевого оружия. И увидеть живших и живущих в Туле настоящих Героев смогли все, кто пришёл отдать свой голос на тематическом участке «Герои России». На пути к основной цели, кабинке для голосования, расположилась целая тематическая комната.Губернатор Тульской области и Герой России Алексей Дюмин на участок пришёл скромно, без звезды на лацкане. Хотя в галерее туляков, которые были удостоены главной воинской награды, есть, конечно, и его портрет. Также увидели своё фото на выставке оружейник Николай Макаровец, космонавт Алексей Залётин.Впрочем, главное сегодня все-таки не антураж участка, а выбор, который каждый делает сам в типовой кабинке для голосования. «Мне очень приятно видеть, что на избирательные участки туляки приходят целыми семьями. – Говорит губернатор Алексей Дюмин. – Выборы Президента – большое и важное событие для всей нашей страны. Сегодня мы выбираем наше будущее».









Читать @gtrktula

















