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18.03.2018 20:19 Многие туляки решили проголосовать с утра пораньше Татьяна Смирнова





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В единый день голосования туляки выбирают не только главу государства. В 24-х муниципальных образованиях области проходит голосование по местным вопросам. Жители ряда городов и районов получат листы с перечнем объектов, предлагаемых к благоустройству в 2018 году. 14-ти населенным пунктам области предстоит проголосовать за бренды их районов.



В Туле жителям помимо голосования за благоустройство общественных пространств, предложат ответить на ряд вопросов, касающихся транспортной стратегии. Каждый житель областной столицы может высказать свое мнение относительно организации выделенной полосы для общественного транспорта, необходимости трамваев и использования транспорта большой вместимости.



Как показывает практика, основной поток голосующих приходится на дневные часы. Свой выбор нужно можно было сделать до восьми вечера.



Ровно в 8 утра все избирательные участки Тульской области распахнули свои двери. Готовность каждого - стопроцентная. Мы присутствовали на открытии участка 2513, который находится в гимназии №11 в областном центре. Здесь избиратели оказались весьма активными. Несмотря на ранний час выходного дня многие спешили сделать свой выбор, не дожидаясь, когда проснется основная масса туляков.В единый день голосования туляки выбирают не только главу государства. В 24-х муниципальных образованиях области проходит голосование по местным вопросам. Жители ряда городов и районов получат листы с перечнем объектов, предлагаемых к благоустройству в 2018 году. 14-ти населенным пунктам области предстоит проголосовать за бренды их районов.В Туле жителям помимо голосования за благоустройство общественных пространств, предложат ответить на ряд вопросов, касающихся транспортной стратегии. Каждый житель областной столицы может высказать свое мнение относительно организации выделенной полосы для общественного транспорта, необходимости трамваев и использования транспорта большой вместимости.Как показывает практика, основной поток голосующих приходится на дневные часы. Свой выбор нужно можно было сделать до восьми вечера.









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