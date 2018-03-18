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18.03.2018 19:24 На 18.00 в Тульской области на выборах Президента России проголосовало более 61% избирателей "Вести-Тула"





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Александр Машков отметил, что самая высокая явка отмечается в Куркинском (78,52%), Каменском (74,34) и Суворовском районах (72,64%). Голосование продолжается. Наименьшая активность избирателей по-прежнему наблюдается в Киреевском районе – 56,10%.



В областном центре показатели явки на 18:00 следующие: Зареченский район – 60,93%, Привокзальный район – 58,03%, Пролетарский район – 60,29%, Советский район – 62,04%, Центральный район – 60,3%. В целом по городу – 60,32%.







В 18.45 в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг Александра Машкова, заместителя председателя регионального избиркома. По его словам, на 18:00 в Тульской области свой выбор сделали 730152 человека. Это 61,23 % от общего числа избирателей.Александр Машков отметил, что самая высокая явка отмечается в Куркинском (78,52%), Каменском (74,34) и Суворовском районах (72,64%). Голосование продолжается. Наименьшая активность избирателей по-прежнему наблюдается в Киреевском районе – 56,10%.В областном центре показатели явки на 18:00 следующие: Зареченский район – 60,93%, Привокзальный район – 58,03%, Пролетарский район – 60,29%, Советский район – 62,04%, Центральный район – 60,3%. В целом по городу – 60,32%.

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