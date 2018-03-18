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18.03.2018 19:19 Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» не увидела нарушений на выборах в Тульской области "Вести-Тула"





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«На каждом избирательном участке присутствует один наш наблюдатель. - Подчеркнул Гришечкин. – В основном, это люди в возрасте от 25 до 45 лет. Мы работаем с ними в режиме онлайн. Если выявляются нарушения, они сразу фиксируются. К счастью, пока никаких проблем не зафиксировано».



«Национальный общественный мониторинг» – проект по подготовке наблюдателей и формированию культурной и прозрачной наблюдательской деятельности. По словам Александра Гришечкина, каждый кандидат в наблюдатели проходит жесткий отбор. Стать наблюдателем может каждый человек с активной гражданской позицией, перед выборами подав заявку через сайт ассоциации.





Сегодня в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области состоялся брифинг представителя Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Александра Гришечкина. Он рассказал, что за два часа до закрытия избирательных участков в регионе наблюдатели не выявили нарушений.«На каждом избирательном участке присутствует один наш наблюдатель. - Подчеркнул Гришечкин. – В основном, это люди в возрасте от 25 до 45 лет. Мы работаем с ними в режиме онлайн. Если выявляются нарушения, они сразу фиксируются. К счастью, пока никаких проблем не зафиксировано».«Национальный общественный мониторинг» – проект по подготовке наблюдателей и формированию культурной и прозрачной наблюдательской деятельности. По словам Александра Гришечкина, каждый кандидат в наблюдатели проходит жесткий отбор. Стать наблюдателем может каждый человек с активной гражданской позицией, перед выборами подав заявку через сайт ассоциации.

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