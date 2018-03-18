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НОВОСТИ | Общество



18.03.2018 19:12 Лидеры региональных отделений партий оценили ход выборов в области
"Вести-Тула"



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В пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг руководителей региональных отделений политических партий, которые не выдвигали своих кандидатов на выборы Президента. В нем приняли участие Николай Воробьев («Единая Россия»), Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия») и Виктор Трифонов («Родина»).

«День голосования показал высокий уровень сознательности жителей Тулы и области. - Сказал Николай Воробьев. – Уровень активности граждан превысил все исторические значения выборов. Интерес вызван и сложной политической ситуацией в мире, и личностями кандидатов, и ролью России на мировой арене».

По словам Сергея Гребенщикова, «…выборы проходят без нарушений. В области живут люди с государственным мышлением, которые понимают важность этого выбора. И это понимание нас не раскололо, а, наоборот, сплотило. Такую активность хотелось бы видеть не только на президентских, но и на всех выборах, любого уровня. Я голосовал вместе со своей семьей. В школе №71 была очень красивая выставка детских работ, посвященная Туле. С помощью таких акций у наших детей с ранних лет формируется интерес к выборам и понимание того, что в них нужно участвовать».

Как отметил Виктор Трифонов, «…в день выборов он объехал несколько участков и побеседовал со многими людьми, и, как никогда, волеизъявление наших граждан было открытым и активным».














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