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18.03.2018 18:52 14 городов региона сегодня выбирают свой логотип "Вести-Тула"





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В администрацию Веневского района поступило 23 заявки, 8 из которых утвердила для дальнейшего голосования профильная комиссия. В листе для голосования приводятся изображения отобранных лого, их текстовое описание. Волонтеры разъясняют порядок заполнения листа для голосования. Сегодня веневцы выбирают логотип города, с которого начинается формирование туристического бренда. Это станет первым шагом в развитии потенциала нашего района. «Счетная комиссия состоит из 5 человек, которые ведут список участников голосования; выдают листы для голосования; проводят подсчет голосов», - рассказала председатель счетной комиссии по выбору логотипа Венева Александра Персиянцева.



Плавчане выбирают из восьми вариантов, которые прошли конкурсный отбор и были допущены до голосования решением общественной комиссии.



В Чернском районе выбирают свой логотип райцентра. Для этого в Черни открылись два специальных счетных участка – в Чернской средней школе №1 и районном Доме культуры. Были сформированы 2 счетные комиссии, центр обработки информации, на участках работают волонтеры. В бюллетене представлены 8 логотипов, которые были разработаны художниками и дизайнерами, как профессионалами, так и любителями. Необходимо выбрать не более двух из представленного списка, поставив галочку в пустом окне рядом с понравившимся изображением, - рассказал председатель счетной комиссии Влад Скоркин.



Жители Куркина активно голосуют за логотип своего поселка. Люди приходят семьями, советуются друг с другом и делают свой выбор. «Считаю, что нашему районному центру логотип нужен. Именно по нему будет формироваться первое представление о нашем поселке. Надеемся, что это станет первым шагом в развитии туристического потенциала района. Очень хочется, чтобы наш поселок стал красивым и процветающим, чтобы он развивался, создавались рабочие места, молодежь тянулась домой», - говорит жительница Куркина Елена Мельникова.



С интересом включились в голосование жители Теплого. В районном центре расположились 6 счетных участков, один из которых находится в большом комфортабельном автобусе, который остановился на улице Сельхозтехниковской.







На выборах Президента России жители 14 городов Тульской области голосуют еще и за «визитную карточку» города - логотип. «Решаем вместе!» - так называется плебесцит по местным вопросам. В январе этого года в правительстве региона было объявлено о начале проекта «Бренды малых городов». В феврале прошел конкурс на создание логотипов.В администрацию Веневского района поступило 23 заявки, 8 из которых утвердила для дальнейшего голосования профильная комиссия. В листе для голосования приводятся изображения отобранных лого, их текстовое описание. Волонтеры разъясняют порядок заполнения листа для голосования. Сегодня веневцы выбирают логотип города, с которого начинается формирование туристического бренда. Это станет первым шагом в развитии потенциала нашего района. «Счетная комиссия состоит из 5 человек, которые ведут список участников голосования; выдают листы для голосования; проводят подсчет голосов», - рассказала председатель счетной комиссии по выбору логотипа Венева Александра Персиянцева.Плавчане выбирают из восьми вариантов, которые прошли конкурсный отбор и были допущены до голосования решением общественной комиссии.В Чернском районе выбирают свой логотип райцентра. Для этого в Черни открылись два специальных счетных участка – в Чернской средней школе №1 и районном Доме культуры. Были сформированы 2 счетные комиссии, центр обработки информации, на участках работают волонтеры. В бюллетене представлены 8 логотипов, которые были разработаны художниками и дизайнерами, как профессионалами, так и любителями. Необходимо выбрать не более двух из представленного списка, поставив галочку в пустом окне рядом с понравившимся изображением, - рассказал председатель счетной комиссии Влад Скоркин.Жители Куркина активно голосуют за логотип своего поселка. Люди приходят семьями, советуются друг с другом и делают свой выбор. «Считаю, что нашему районному центру логотип нужен. Именно по нему будет формироваться первое представление о нашем поселке. Надеемся, что это станет первым шагом в развитии туристического потенциала района. Очень хочется, чтобы наш поселок стал красивым и процветающим, чтобы он развивался, создавались рабочие места, молодежь тянулась домой», - говорит жительница Куркина Елена Мельникова.С интересом включились в голосование жители Теплого. В районном центре расположились 6 счетных участков, один из которых находится в большом комфортабельном автобусе, который остановился на улице Сельхозтехниковской.

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