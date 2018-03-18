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|18.03.2018 18:39 Звезды фигурного катания проголосовали в Туле
|"Вести-Тула"
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Татьяна Волосажар, Максим Траньков, Максим Маринин, Илья Авербух, Антон Сихарулидзе проголосовали в Туле. Сегодня вечером они выступают в ледовом шоу на губернском катке и заранее подали заявления о голосовании по месту нахождения 18 марта.
Фигуристы получили бюллетени на тематическом избирательном участке «Спортивный» в школе №17 на улице Фрунзе. Туляки, голосовавшие в это же время, с удовольствием брали автографы у известных спортсменов, делали селфи. А юные фигуристы подарили гостям тульские пряники.
В 21.00 в центре Тулы на губернском катке начнется новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», затем для туляков споет группа "Серебро". В связи с этим мероприятием городской транспорт будет работать до 00 часов.
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