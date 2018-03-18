НОВОСТИ | Общество







18.03.2018 18:39 Звезды фигурного катания проголосовали в Туле "Вести-Тула"





| фото |



Фигуристы получили бюллетени на тематическом избирательном участке «Спортивный» в школе №17 на улице Фрунзе. Туляки, голосовавшие в это же время, с удовольствием брали автографы у известных спортсменов, делали селфи. А юные фигуристы подарили гостям тульские пряники.



В 21.00 в центре Тулы на губернском катке начнется новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», затем для туляков споет группа "Серебро". В связи с этим мероприятием городской транспорт будет работать до 00 часов.





Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Татьяна Волосажар, Максим Траньков, Максим Маринин, Илья Авербух, Антон Сихарулидзе проголосовали в Туле. Сегодня вечером они выступают в ледовом шоу на губернском катке и заранее подали заявления о голосовании по месту нахождения 18 марта.Фигуристы получили бюллетени на тематическом избирательном участке «Спортивный» в школе №17 на улице Фрунзе. Туляки, голосовавшие в это же время, с удовольствием брали автографы у известных спортсменов, делали селфи. А юные фигуристы подарили гостям тульские пряники.В 21.00 в центре Тулы на губернском катке начнется новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», затем для туляков споет группа "Серебро". В связи с этим мероприятием городской транспорт будет работать до 00 часов.

Читать @gtrktula

















