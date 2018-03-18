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18.03.2018 16:31 К 15 часам в Тульской области проголосовало более половины избирателей Вести-Тула





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В Дубенском районе, по словам председателя местной территориальной избирательной комиссии Лидии Мешковой, на 15:00 проголосовало 55,47% избирателей.



Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей поступят в 18:00.



В 15:45 на брифинге в пресс-центре регионального избиркома председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко подвел промежуточный итог по явке на выборах Президента РФ. По его словам, к 15:00 успели проголосовать 50,03% избирателей в Тульской области. Это на 7% больше, чем было на выборах Президента РФ в 2012 году на это же время.В Дубенском районе, по словам председателя местной территориальной избирательной комиссии Лидии Мешковой, на 15:00 проголосовало 55,47% избирателей.Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей поступят в 18:00.

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