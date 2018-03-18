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18.03.2018 15:04 Семья Толстых проголосовала на именном избирательном участке «Лев Толстой» Вести-Тула





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Вся семья Толстых голосовала на именном избирательном участке «Лев Толстой» в Ясной Поляне. По словам Екатерины Толстой, в этом году на участке «Лев Толстой» показывают фильмы, дают концерты. Музей-усадьба устраивает специальные культурные программы для всех, кто голосует впервые. На участке все могли угоститься яснополянскими пирожками.



Иван Толстой отметил, что для него было очень важно проголосовать и внести свой вклад в будущее своей страны.



В пресс-центре избирательной комиссии Тульской области состоялся брифинг директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой и ее супруга, советника Президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого. Вместе с ними пришли сыновья Андрей и Иван, для которых выборы 18 марта стали первыми.Вся семья Толстых голосовала на именном избирательном участке «Лев Толстой» в Ясной Поляне. По словам Екатерины Толстой, в этом году на участке «Лев Толстой» показывают фильмы, дают концерты. Музей-усадьба устраивает специальные культурные программы для всех, кто голосует впервые. На участке все могли угоститься яснополянскими пирожками.Иван Толстой отметил, что для него было очень важно проголосовать и внести свой вклад в будущее своей страны.

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