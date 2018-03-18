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18.03.2018 13:29 К полудню в Тульской области проголосовало более 27% избирателей Вести-Тула





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Самый высокий процент явки наблюдается в Куркинском, Каменском, Арсеньевском районах, отметил Николай Климов. Данные явки избирателей в Большой Туле на 12 часов 27, 37% - это 121212 избирателей.



По словам Николая Климова, голосование идет ровно и спокойно.



В пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг секретаря областного избиркома Николая Климова. Он сообщил, что по состоянию на 12:00 в Тульской области проголосовали 331310 избирателей. Это 27,96% от общего числа избирателей региона.Самый высокий процент явки наблюдается в Куркинском, Каменском, Арсеньевском районах, отметил Николай Климов. Данные явки избирателей в Большой Туле на 12 часов 27, 37% - это 121212 избирателей.По словам Николая Климова, голосование идет ровно и спокойно.

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