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18.03.2018 12:38 Футболисты тульского «Арсенала» проголосовали на тематическом участке «Спортивный» Вести-Тула





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Игроков «Арсенала» встречали их болельщики. Они специально принесли с собой мячи и шарфы, чтобы на них расписались кумиры. Впервые на выборах президента голосовали игроки молодежной команды «Арсенал» Святослав Артюшкин и Игорь Веприков. Они, как и другие туляки, которые сегодня впервые пришли на участки, получили специальные пригласительные билеты на концерты, выставки и спортивные события.



Все обладатели таких билетов смогут воспользоваться ими в любой день с 18 марта по 18 апреля, сообщили в пресс-центре Избирательной комиссии Тульской области.



Футбольная команда «Арсенал» проголосовала на выборах Президента Российской Федерации. Футболисты и тренерский состав утром приехали на участок «Спортивный». Этот новый тематический участок открылся в областном центре в школе №17 на улице Фрунзе.Игроков «Арсенала» встречали их болельщики. Они специально принесли с собой мячи и шарфы, чтобы на них расписались кумиры. Впервые на выборах президента голосовали игроки молодежной команды «Арсенал» Святослав Артюшкин и Игорь Веприков. Они, как и другие туляки, которые сегодня впервые пришли на участки, получили специальные пригласительные билеты на концерты, выставки и спортивные события.Все обладатели таких билетов смогут воспользоваться ими в любой день с 18 марта по 18 апреля, сообщили в пресс-центре Избирательной комиссии Тульской области.

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