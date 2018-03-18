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18.03.2018 11:38 На 10.00 в Тульской области на выборах Президента РФ проголосовало почти 10% избирателей Вести-Тула





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По его словам, на 10:00 в регионе успели проголосовать 114 781 избиратель. Это 9,72% от общего числа избирателей Тульской области.



Пока самый высокий процент явки – 18,86% – в Куркинском районе.



В Новомосковске, по словам председателя Новомосковской территориальной избирательной комиссии Виктора Егорова, спустя два часа после открытия избирательных участков явка составила 9,43%.



Данные о явке избирателей в Туле на 10:00: Зареченский район – 9,75%, Привокзальный район – 7,86%, Пролетарский – 8,56%, Советский район – 9,56%, Центральный район – 9,83%.



Также Александр Машков сообщил, что на данный момент выборы проходят без нарушений.



Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей будут поступают в 12:00, 15:00 и 18:00.



В 10.45 в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг Александра Машкова, заместителя председателя областного избиркома.По его словам, на 10:00 в регионе успели проголосовать 114 781 избиратель. Это 9,72% от общего числа избирателей Тульской области.Пока самый высокий процент явки – 18,86% – в Куркинском районе.В Новомосковске, по словам председателя Новомосковской территориальной избирательной комиссии Виктора Егорова, спустя два часа после открытия избирательных участков явка составила 9,43%.Данные о явке избирателей в Туле на 10:00: Зареченский район – 9,75%, Привокзальный район – 7,86%, Пролетарский – 8,56%, Советский район – 9,56%, Центральный район – 9,83%.Также Александр Машков сообщил, что на данный момент выборы проходят без нарушений.Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей будут поступают в 12:00, 15:00 и 18:00.

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