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НОВОСТИ | Общество



18.03.2018 11:38 На 10.00 в Тульской области на выборах Президента РФ проголосовало почти 10% избирателей
Вести-Тула

В 10.45 в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг Александра Машков

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В 10.45 в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг Александра Машкова, заместителя председателя областного избиркома.

По его словам, на 10:00 в регионе успели проголосовать 114 781 избиратель. Это 9,72% от общего числа избирателей Тульской области.

Пока самый высокий процент явки – 18,86% – в Куркинском районе.

В Новомосковске, по словам председателя Новомосковской территориальной избирательной комиссии Виктора Егорова, спустя два часа после открытия избирательных участков явка составила 9,43%.

Данные о явке избирателей в Туле на 10:00: Зареченский район – 9,75%, Привокзальный район – 7,86%, Пролетарский – 8,56%, Советский район – 9,56%, Центральный район – 9,83%.

Также Александр Машков сообщил, что на данный момент выборы проходят без нарушений.

Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей будут поступают в 12:00, 15:00 и 18:00.
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