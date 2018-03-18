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18.03.2018 11:35 Жители районов Тульской области голосуют активно Вести-Тула





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Председатель ТИК Новомосковска Виктор Егоров: «Люди идут голосовать довольно активно с самого открытия участков. Каких-либо эксцессов нет. Будет активно проводиться и голосование вне помещений участков, заявок много».



В Щекинском районе на выборы ожидают большое количество жителей. Как рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Раиса Банникова, «участки открылись, всё нормально, наблюдатели начали рано прибывать на участки».



Что ожидают от выборов в Суворовском районе, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Юрий Галдин: «Я объезжал участки, уже без пятнадцати восемь на некоторых были очереди. Народ идёт, везде звучит музыка, всё нормально».



Первые избиратели проголосовали на участках в районах области уже в 8 утра. Как будет проходить день там, мы поинтересовались у некоторых председателей территориальных избирательных комиссий.Председатель ТИК Новомосковска Виктор Егоров: «Люди идут голосовать довольно активно с самого открытия участков. Каких-либо эксцессов нет. Будет активно проводиться и голосование вне помещений участков, заявок много».В Щекинском районе на выборы ожидают большое количество жителей. Как рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Раиса Банникова, «участки открылись, всё нормально, наблюдатели начали рано прибывать на участки».Что ожидают от выборов в Суворовском районе, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Юрий Галдин: «Я объезжал участки, уже без пятнадцати восемь на некоторых были очереди. Народ идёт, везде звучит музыка, всё нормально».





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