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|18.03.2018 11:35 Жители районов Тульской области голосуют активно
|Вести-Тула
Первые избиратели проголосовали на участках в районах области уже в 8 утра. Как будет проходить день там, мы поинтересовались у некоторых председателей территориальных избирательных комиссий.
Председатель ТИК Новомосковска Виктор Егоров: «Люди идут голосовать довольно активно с самого открытия участков. Каких-либо эксцессов нет. Будет активно проводиться и голосование вне помещений участков, заявок много».
В Щекинском районе на выборы ожидают большое количество жителей. Как рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Раиса Банникова, «участки открылись, всё нормально, наблюдатели начали рано прибывать на участки».
Что ожидают от выборов в Суворовском районе, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Юрий Галдин: «Я объезжал участки, уже без пятнадцати восемь на некоторых были очереди. Народ идёт, везде звучит музыка, всё нормально».
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