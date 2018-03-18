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|18.03.2018 10:59 На избирательных участках жителей региона ждут несколько голосований
|Татьяна Смирнова
Участок 2513 находится в 11-й гимназии. Здесь избиратели оказались весьма активными. Несмотря на ранний час выходного дня, многие поспешили сделать свой выбор, не дожидаясь, когда проснется основная масса туляков.
В единый день голосования туляки выбирают не только главу государства. В 24-х муниципальных образованиях области проходит голосование по местным вопросам. Жители ряда городов и районов получат перечень объектов, предлагаемых к благоустройству в 2018 году, жителям четырнадцати муниципальных образований предстоит проголосовать за бренды их районов, в Туле предложат ответить на вопросы, касающиеся транспортной стратегии.
Как показывает практика, основной поток голосующих приходится на дневные часы.
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