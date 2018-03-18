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18.03.2018 10:59 На избирательных участках жителей региона ждут несколько голосований Татьяна Смирнова





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В единый день голосования туляки выбирают не только главу государства. В 24-х муниципальных образованиях области проходит голосование по местным вопросам. Жители ряда городов и районов получат перечень объектов, предлагаемых к благоустройству в 2018 году, жителям четырнадцати муниципальных образований предстоит проголосовать за бренды их районов, в Туле предложат ответить на вопросы, касающиеся транспортной стратегии.



Как показывает практика, основной поток голосующих приходится на дневные часы.



Участок 2513 находится в 11-й гимназии. Здесь избиратели оказались весьма активными. Несмотря на ранний час выходного дня, многие поспешили сделать свой выбор, не дожидаясь, когда проснется основная масса туляков.В единый день голосования туляки выбирают не только главу государства. В 24-х муниципальных образованиях области проходит голосование по местным вопросам. Жители ряда городов и районов получат перечень объектов, предлагаемых к благоустройству в 2018 году, жителям четырнадцати муниципальных образований предстоит проголосовать за бренды их районов, в Туле предложат ответить на вопросы, касающиеся транспортной стратегии.Как показывает практика, основной поток голосующих приходится на дневные часы.





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