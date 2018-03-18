Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Ветхая культура:
Гром грянул
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.03.2018 10:23 Председатель Тульского избиркома рассказал, когда станут известны результаты голосования
Алина Фурсенко

Председатель Тульского избиркома рассказал, когда станут известны результаты голосования

| фото |
В 8 часов 18 марта 2018 года в регионе открылись избирательные участки. Как сообщил нашему корреспонденту председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, он уже успел проголосовать сам. «Открылись все 1136 избирательных участков. На момент открытия участка, на котором голосовал я, уже порядка 20 человек стояли и ждали открытия. Люди идут, голосуют. Большая просьба ко всем до 20 часов прибыть на избирательный участок.

В 10.40 будет известна явка на 10 часов утра. Открыты новые тематические участки «Героев России», «В. С. Высоцкий». Я голосовал на участке Высоцкого. Там интересная выставка с книгами, звучит музыка Высоцкого. На участках в Туле установлено большое число КОИБов, все территориальные комиссии оборудованы камерами видеонаблюдения, камерами оснащены участки, где люди голосуют.

В этот раз максимальное число иностранных наблюдателей из США, из Восточной Европы. Плюс представители кандидатов назначили своих наблюдателей, Общественная палата Тульской области.

Всего у нас около 1200000 избирателей, заявления «с прикреплением» подали порядка 50000 человек. Думаю, что к 3 часам ночи Тульская область узнает результаты голосования».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .