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18.03.2018 10:23 Председатель Тульского избиркома рассказал, когда станут известны результаты голосования Алина Фурсенко





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В 10.40 будет известна явка на 10 часов утра. Открыты новые тематические участки «Героев России», «В. С. Высоцкий». Я голосовал на участке Высоцкого. Там интересная выставка с книгами, звучит музыка Высоцкого. На участках в Туле установлено большое число КОИБов, все территориальные комиссии оборудованы камерами видеонаблюдения, камерами оснащены участки, где люди голосуют.



В этот раз максимальное число иностранных наблюдателей из США, из Восточной Европы. Плюс представители кандидатов назначили своих наблюдателей, Общественная палата Тульской области.



Всего у нас около 1200000 избирателей, заявления «с прикреплением» подали порядка 50000 человек. Думаю, что к 3 часам ночи Тульская область узнает результаты голосования».



В 8 часов 18 марта 2018 года в регионе открылись избирательные участки. Как сообщил нашему корреспонденту председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, он уже успел проголосовать сам. «Открылись все 1136 избирательных участков. На момент открытия участка, на котором голосовал я, уже порядка 20 человек стояли и ждали открытия. Люди идут, голосуют. Большая просьба ко всем до 20 часов прибыть на избирательный участок.В 10.40 будет известна явка на 10 часов утра. Открыты новые тематические участки «Героев России», «В. С. Высоцкий». Я голосовал на участке Высоцкого. Там интересная выставка с книгами, звучит музыка Высоцкого. На участках в Туле установлено большое число КОИБов, все территориальные комиссии оборудованы камерами видеонаблюдения, камерами оснащены участки, где люди голосуют.В этот раз максимальное число иностранных наблюдателей из США, из Восточной Европы. Плюс представители кандидатов назначили своих наблюдателей, Общественная палата Тульской области.Всего у нас около 1200000 избирателей, заявления «с прикреплением» подали порядка 50000 человек. Думаю, что к 3 часам ночи Тульская область узнает результаты голосования».





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