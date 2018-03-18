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18.03.2018 09:44 1136 избирательных участков работают в Тульской области Вести-Тула





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Для участия в выборах Президента РФ зарегистрировано 8 кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.



Организацией и проведением выборов в Тульской области занимаются 29 территориальных избирательных комиссий. В работе участковых избирательных комиссий задействовано 11 138 человек.



На избирательных участках созданы специальные условия для людей с ограниченными физическими возможностями. В помощь избирателям – инвалидам по зрению выпущены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. На 132 участках для слабовидящих избирателей размещены информационные материалы, напечатанные крупным шрифтом. Такие участки для голосования оборудованы в г. Донском, Новомосковске и Ефремове, в Белевском, Воловском, Дубенском, Каменском, Киреевском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском районах Тульской области и в Зареченском, Привокзальном, Пролетарском районах г. Тулы.



Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.



Пресс-конференция представителей областной избирательной комиссии тульского региона с оглашением предварительных результатах выборов в области запланирована в ночь на 19 марта.



18 марта в день выборов Президента Российской Федерации в Тульской области открылись все организованные участки. В том числе, 21 временный участок в больницах и местах временного пребывания избирателей, сообщает Пресс-центр Избирательной комиссии Тульской области.Для участия в выборах Президента РФ зарегистрировано 8 кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.Организацией и проведением выборов в Тульской области занимаются 29 территориальных избирательных комиссий. В работе участковых избирательных комиссий задействовано 11 138 человек.На избирательных участках созданы специальные условия для людей с ограниченными физическими возможностями. В помощь избирателям – инвалидам по зрению выпущены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. На 132 участках для слабовидящих избирателей размещены информационные материалы, напечатанные крупным шрифтом. Такие участки для голосования оборудованы в г. Донском, Новомосковске и Ефремове, в Белевском, Воловском, Дубенском, Каменском, Киреевском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском районах Тульской области и в Зареченском, Привокзальном, Пролетарском районах г. Тулы.Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.Пресс-конференция представителей областной избирательной комиссии тульского региона с оглашением предварительных результатах выборов в области запланирована в ночь на 19 марта.

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