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16.03.2018 18:49 В тульской школе детей учат рисовать песком Мария Кузнецова





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А создавать песочные рассказы могут все. «Наши ручки - это кисточки. Мы ими учимся рисовать. И я четко, понятно показываю каждый шаг», - рассказывает педагог дополнительного образования Центра образования №1 Ольга Елисеева.



Уроки песочной анимации в образовательном учреждении проходят четвертый год. Занимается вся начальная школа. Темы песочных рассказов связаны со школьной программой. Вот и сегодня - дети не просто рассказали историю чаепития, но и узнали - какие виды чая бывают и как правильно накрывать на стол.



Дети жалеют об одном - что нельзя сохранить эти хрупкие картины. Зато показывают своим умения дома родителям. Для мам и пап также проходят открытые мастер-классы.

Сегодня в начальной школе - песочное чаепитие. Маленькие ручки легко управляются с сыпучим материалом. Этот необычный и тонкий вид искусства развивает и мелкую моторику, и воображение, и логику.А создавать песочные рассказы могут все. «Наши ручки - это кисточки. Мы ими учимся рисовать. И я четко, понятно показываю каждый шаг», - рассказывает педагог дополнительного образования Центра образования №1 Ольга Елисеева.Уроки песочной анимации в образовательном учреждении проходят четвертый год. Занимается вся начальная школа. Темы песочных рассказов связаны со школьной программой. Вот и сегодня - дети не просто рассказали историю чаепития, но и узнали - какие виды чая бывают и как правильно накрывать на стол.Дети жалеют об одном - что нельзя сохранить эти хрупкие картины. Зато показывают своим умения дома родителям. Для мам и пап также проходят открытые мастер-классы.















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