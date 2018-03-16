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НОВОСТИ | Общество



16.03.2018 18:49 В тульской школе детей учат рисовать песком
Мария Кузнецова



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Сегодня в начальной школе - песочное чаепитие. Маленькие ручки легко управляются с сыпучим материалом. Этот необычный и тонкий вид искусства развивает и мелкую моторику, и воображение, и логику.

А создавать песочные рассказы могут все. «Наши ручки - это кисточки. Мы ими учимся рисовать. И я четко, понятно показываю каждый шаг», - рассказывает педагог дополнительного образования Центра образования №1 Ольга Елисеева.

Уроки песочной анимации в образовательном учреждении проходят четвертый год. Занимается вся начальная школа. Темы песочных рассказов связаны со школьной программой. Вот и сегодня - дети не просто рассказали историю чаепития, но и узнали - какие виды чая бывают и как правильно накрывать на стол.

Дети жалеют об одном - что нельзя сохранить эти хрупкие картины. Зато показывают своим умения дома родителям. Для мам и пап также проходят открытые мастер-классы.
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