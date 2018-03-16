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16.03.2018 18:38 В Туле прошел стрелковый турнир "Вести-Тула"





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Как отметила министр молодёжной политики Тульской области Юлия Вепринцева, «…самое главное, что это мероприятие вызывает интерес у нашей молодежи, у подрастающего поколения, у ребят, которые скоро пойдут служить в арию. Турнир посвящен воссоединению Крыма с Россией. Важно, что ребят помнят об этом событии, изучают историю нашего государства. Мы можем быть уверены в нашем будущем поколении».



Стрелковым турниром отметили сегодня члены молодежно-патриотических клубов Тулы и Тульской области воссоединение Крыма с Россией. Двенадцать команд из Алексина, Плавска, Ефремова, Узловой и Тулы соревновались между собой в умении разбирать автомат и точности стрельбы из различных видов оружия. Всего в мероприятии поучаствовали 72 подростка. Не смотря на крепкий мороз, баталии между участниками развернулись жаркие.Как отметила министр молодёжной политики Тульской области Юлия Вепринцева, «…самое главное, что это мероприятие вызывает интерес у нашей молодежи, у подрастающего поколения, у ребят, которые скоро пойдут служить в арию. Турнир посвящен воссоединению Крыма с Россией. Важно, что ребят помнят об этом событии, изучают историю нашего государства. Мы можем быть уверены в нашем будущем поколении».







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