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16.03.2018 18:30 В Тульской области создается «Зелёный щит» "Вести-Тула"





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Согласно нормам, на каждого жителя должно приходиться как минимум десять квадратных метров леса. В Тульской области этот показатель равен лишь четырем квадратам. В настоящее время в «Зелёный щит» предполагается внести девять участков в городе Туле, а также леса в трёх муниципальных образования региона – в Узловой, Новомосковске, Суворове.



По замыслу авторов проекта, они выполняют экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции в мегаполисах. Эта работа в губернии уже начата. «Экологические вопросы для нас актуальны. – Отметил губернатор Алексей Дюмин. – Несмотря на то, что год экологии закончился, активная работа по охране окружающей среды продолжается».

«Зелёный щит» для Тульской области. Сегодня губернатор Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с руководителем регионального отделения ОНФ Сергеем Судницыным. Создание лесопарковых зелёных поясов – это отличная инициатива, отметил глава региона.Согласно нормам, на каждого жителя должно приходиться как минимум десять квадратных метров леса. В Тульской области этот показатель равен лишь четырем квадратам. В настоящее время в «Зелёный щит» предполагается внести девять участков в городе Туле, а также леса в трёх муниципальных образования региона – в Узловой, Новомосковске, Суворове.По замыслу авторов проекта, они выполняют экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции в мегаполисах. Эта работа в губернии уже начата. «Экологические вопросы для нас актуальны. – Отметил губернатор Алексей Дюмин. – Несмотря на то, что год экологии закончился, активная работа по охране окружающей среды продолжается».









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