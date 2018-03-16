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16.03.2018 16:55 В Туле пройдет фестиваль «Ступеньки мастерства» "Вести-Тула"





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В фестивале участвуют профессиональные музыканты и лучшие ученики музыкальных школ Тулы и области, а также студенты колледжа культуры имени Даргомыжского. Начало мероприятия в 14 часов.



Музыкальный фестиваль для талантливых детей «Ступеньки мастерства» состоится завтра в Дворянском собрании. Сегодня идут репетиции. Это творческое состязание проходит уже в 11-ый раз. И стало, своего рода, долгожителем. Его идея принадлежит лауреату всероссийских конкурсов, художественному руководителю оркестра «Тула» Владимиру Аленичеву.В фестивале участвуют профессиональные музыканты и лучшие ученики музыкальных школ Тулы и области, а также студенты колледжа культуры имени Даргомыжского. Начало мероприятия в 14 часов.













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