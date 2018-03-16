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НОВОСТИ | Общество



16.03.2018 16:33 В Тульской области все готово к выборам
София Гафарова



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Пока в пресс-центре регионального избиркома тихо. Работа здесь закипит только накануне дня голосования. Но технически здесь все уже готово. Есть связь, нетбуки для журналистов, установлен экран, на котором будут транслироваться всех данных по выборам.

Пресс-центр начнет свою работу 18 марта в 8:45 утра и продолжит свою работу до утра следующего дня. Согласно расписанию брифингов, каждые 45 минут пресс-центр будет информировать о ходе голосования. То есть, как организованы выборы на избирательных участках, какая будет культурная программа для туляков, какова явка избирателей.

Среди спикеров будут члены избирательной комиссии Тульской области, представители региональной власти, городской администрации, члены общественных организаций. Ждут и интересных гостей. Так в полдень обещают прийти футболисты тульского «Арсенала», а вечером известный фигурист и тренер Илья Авербух. Как раз в этот день на площади Ленина в Туле он представит свое ледовое шоу.

Всего в этот в Тульской области будут работать 29 территориальных избирательных комиссий и 1136 участковых. В день голосования они будут открыты с 8 утра до 8 вечера.
















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