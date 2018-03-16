НОВОСТИ | Общество







16.03.2018 16:05 В Тульской области для молодых избирателей подготовили 72 тыс. пригласительных билетов "Вести-Тула"





| фото |



В проекте участвует и футбольный клуб «Арсенал», который предоставил 8 тысяч билетов на различные футбольные матчи: 3 тысячи билетов - на матч «Арсенал» - «Уфа», 3 тысячи билетов на матч «Арсенал» - «Анжи», 1 тысячу билетов на матч «Арсенал» - «Зенит», и еще 1 тысячу билетов на матч «Арсенал» - «Локомотив».





Для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах президента, подготовили 72 тысячи пригласительных билетов. Каждый из них сможет выбрать спортивное мероприятие или музей и посетить их в течение месяца. В программе задействовано 69 организаций, в том числе музеи «Куликово поле», «Ясная Поляна», Музей оружия и «Поленово».В проекте участвует и футбольный клуб «Арсенал», который предоставил 8 тысяч билетов на различные футбольные матчи: 3 тысячи билетов - на матч «Арсенал» - «Уфа», 3 тысячи билетов на матч «Арсенал» - «Анжи», 1 тысячу билетов на матч «Арсенал» - «Зенит», и еще 1 тысячу билетов на матч «Арсенал» - «Локомотив».

Читать @gtrktula

















