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16.03.2018 14:02 24 бойца ММА примут участие в «Битве за Тулу» Вести-Тула





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В главном бою вечера сойдутся уроженец Тулы, представитель тульского клуба «Хулиган Тим», серебряный призёр Кубка мира по кикбоксингу, вице-чемпион Москвы по панкратиону Алексей «Атаман» Махно. Против него на октагон выйдет француз африканского происхождения чемпион Франции по Сават и кикбоксингу Дадгджи Ясцин.



Для участия в файт-шоу «Битва за Тулу» также приглашены такие известнейшие бойцы как Николай Савилов, Андрей Селедцов, туляк Денис Полехин.



«Я с 2012 года мечтал выступить в городе, где вырос, где начал заниматься единоборствами», - рассказал профессиональный боец ММА Алексей «Атаман» Махно.



«Битва за Тулу» начнётся сегодня в Тульском цирке в 19 часов.



Ночь боёв без правил. Крупнейшее спортивное событие – файт-шоу «Битва за Тулу» пройдёт в оружейной столице уже сегодня. В октагоне проявят свой характер и выявят сильнейшего в двенадцати непримиримых схватках 24 профессиональных бойца ММА из нескольких стран.В главном бою вечера сойдутся уроженец Тулы, представитель тульского клуба «Хулиган Тим», серебряный призёр Кубка мира по кикбоксингу, вице-чемпион Москвы по панкратиону Алексей «Атаман» Махно. Против него на октагон выйдет француз африканского происхождения чемпион Франции по Сават и кикбоксингу Дадгджи Ясцин.Для участия в файт-шоу «Битва за Тулу» также приглашены такие известнейшие бойцы как Николай Савилов, Андрей Селедцов, туляк Денис Полехин.«Я с 2012 года мечтал выступить в городе, где вырос, где начал заниматься единоборствами», - рассказал профессиональный боец ММА Алексей «Атаман» Махно.«Битва за Тулу» начнётся сегодня в Тульском цирке в 19 часов.







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