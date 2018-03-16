Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



16.03.2018 14:02 24 бойца ММА примут участие в «Битве за Тулу»
Вести-Тула

В главном бою сойдутся уроженец Тулы Алексей «Атаман» Махно и чемпион Франции по кикбоксингу Дадгджи Ясцин

| фото |
Ночь боёв без правил. Крупнейшее спортивное событие – файт-шоу «Битва за Тулу» пройдёт в оружейной столице уже сегодня. В октагоне проявят свой характер и выявят сильнейшего в двенадцати непримиримых схватках 24 профессиональных бойца ММА из нескольких стран.

В главном бою вечера сойдутся уроженец Тулы, представитель тульского клуба «Хулиган Тим», серебряный призёр Кубка мира по кикбоксингу, вице-чемпион Москвы по панкратиону Алексей «Атаман» Махно. Против него на октагон выйдет француз африканского происхождения чемпион Франции по Сават и кикбоксингу Дадгджи Ясцин.

Для участия в файт-шоу «Битва за Тулу» также приглашены такие известнейшие бойцы как Николай Савилов, Андрей Селедцов, туляк Денис Полехин.

«Я с 2012 года мечтал выступить в городе, где вырос, где начал заниматься единоборствами», - рассказал профессиональный боец ММА Алексей «Атаман» Махно.

«Битва за Тулу» начнётся сегодня в Тульском цирке в 19 часов.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .