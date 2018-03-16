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НОВОСТИ | Общество



16.03.2018 13:23 Сегодня бюллетени передадут в участковые избирательные комиссии
Вести-Тула

Сегодня бюллетени передадут в участковые избирательные комиссии

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О готовности всех служб к голосованию шла речь на итоговом заседании оргкомитета по подготовке к предстоящим выборам президента РФ. Уже сегодня избирательные бюллетени будут переданы в участковые избирательные комиссии, где на них наклеят специальные марки и поставят печати.

В настоящий момент участковые избирательные комиссии продолжают принимать заявления от граждан, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательный участок, эта работа продолжится до 14 часов дня 18 марта. В Туле установлены 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней - КОИБов.

Всего в Тульской области 29 территориальных избирательных комиссий и 1136 - участковых. В местах временного пребывания граждан в Тульской области образован 21 избирательный участок: 19 - в больницах и два - в СИЗО. В день голосования избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов.











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