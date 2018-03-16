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16.03.2018 13:23 Сегодня бюллетени передадут в участковые избирательные комиссии Вести-Тула





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В настоящий момент участковые избирательные комиссии продолжают принимать заявления от граждан, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательный участок, эта работа продолжится до 14 часов дня 18 марта. В Туле установлены 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней - КОИБов.



Всего в Тульской области 29 территориальных избирательных комиссий и 1136 - участковых. В местах временного пребывания граждан в Тульской области образован 21 избирательный участок: 19 - в больницах и два - в СИЗО. В день голосования избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов.



О готовности всех служб к голосованию шла речь на итоговом заседании оргкомитета по подготовке к предстоящим выборам президента РФ. Уже сегодня избирательные бюллетени будут переданы в участковые избирательные комиссии, где на них наклеят специальные марки и поставят печати.В настоящий момент участковые избирательные комиссии продолжают принимать заявления от граждан, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательный участок, эта работа продолжится до 14 часов дня 18 марта. В Туле установлены 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней - КОИБов.Всего в Тульской области 29 территориальных избирательных комиссий и 1136 - участковых. В местах временного пребывания граждан в Тульской области образован 21 избирательный участок: 19 - в больницах и два - в СИЗО. В день голосования избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов.

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