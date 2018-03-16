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НОВОСТИ | Общество



16.03.2018 11:58 Тульских школьников приглашают за кулисы цирка
Надежда Долгих

Тульских школьников приглашают за кулисы цирка

| фото |
Вот так встречают нас за кулисами шимпанзе. Показывая, что здесь их территория, они все же с любопытством поглядывают на камеру. Вообще звери воспринимают гостей по-разному. В отличие от шумных обезьян, лошадки буквально тянутся к новым знакомым.

«Они от нас отличаются только внешним видом, они умеют разговаривать. У них свой язык общения, просто надо это понять», - уверена работник по уходу за животными Наталья Богачёва.

Уход, забота, теплые руки - для закулисной жизни хвостатых артистов это просто необходимо. Сначала душ, потом – прическа. Готовятся к выступлениям они тоже, как все уважающие себя звезды. У каждого верблюда здесь есть свой парикмахер. Вычесывают их каждый день, особенно важно это делать весной: начинается период линьки. В итоге весь пол в конюшне покрывается ценнейшей верблюжьей шерстью.

Приоткрыть завесу тайны, попав за кулисы, наверное, мечтает каждый. И это желание для ребят может исполниться. Это тем более приятная неожиданность, чем ближе весенние каникулы в школах. А если маленькие гости цирка приедут группой, то увидеть бегемотиху Юлиану, крокодила, питонов можно даже бесплатно.

«Цирк – это свой мир, привыкание, это болезнь! Отсюда вырваться в какой-то другой мир очень трудно», - говорит художественный руководитель программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян.

Заразиться атмосферой этого совершенно особенного мира, полного экзотических животных, можно в первое же мгновение. И теперь, побывав за кулисами цирка, мы знаем точно, где начинается волшебство.













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