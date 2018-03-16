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16.03.2018 11:39 Сотрудники колонии в Донском рассказали корреспонденту тульских «Вестей» о службе Алексей Ерёмин





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Со стороны обывателя представляется, что любой сотрудник колонии – это человек с автоматом на вышке. В реальности эти люди находятся рядом с заключёнными двадцать четыре часа в сутки – на прогулке, в спортзале, на обеде или работе. Полина Никишёва в этом году будет поступать в адъюнктуру Академии ФСИН, об этой профессии, по словам девушки, она мечтала со школьной скамьи.



Главное требование, которое предъявляется, в частности, к тюремному надзирателю - крепкая физическая и психическая форма, ведь что бы ни происходило, нужно сохранять абсолютное спокойствие. Для этого с сотрудниками учреждения всегда работают психологи. Даже выносить бесконечные материнские слёзы на свиданиях, а порой агрессию и ненависть не так-то просто. Бывает сложно, говорит помощник начальника ПФРСИ ФКУ ИК-5 Павел Колдашёв, отец шестерых детей, но и им он желал бы такой же судьбы: «Оплата достойная, можно получить образование».



А сотрудники этого поста знают всё и обо всём, в их ведении датчики, видеокамеры и даже калитки. На этот пульт приходит вся информация о «сработках»: о том, где и какая калитка открылась. Плюс видеокамеры, которые покрывают весь периметр, практически не оставляя мёртвых зон. Сотрудники колонии начеку 24 часа в сутки семь дней в неделю – работа у них такая.



Запахло весной, и этот аромат услышали более 1300 осуждённых - все без исключения. Смородинская исправительно-трудовая колония, ныне ИК-5 строгого режима, что в Донском, была образована в 1960 году на базе одной из шахт Подмосковного угольного бассейна. «Режим у нас строгий, колония живёт воспитательной работой с осуждёнными», - рассказывает заместитель начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области Станислав Замятин.Со стороны обывателя представляется, что любой сотрудник колонии – это человек с автоматом на вышке. В реальности эти люди находятся рядом с заключёнными двадцать четыре часа в сутки – на прогулке, в спортзале, на обеде или работе. Полина Никишёва в этом году будет поступать в адъюнктуру Академии ФСИН, об этой профессии, по словам девушки, она мечтала со школьной скамьи.Главное требование, которое предъявляется, в частности, к тюремному надзирателю - крепкая физическая и психическая форма, ведь что бы ни происходило, нужно сохранять абсолютное спокойствие. Для этого с сотрудниками учреждения всегда работают психологи. Даже выносить бесконечные материнские слёзы на свиданиях, а порой агрессию и ненависть не так-то просто. Бывает сложно, говорит помощник начальника ПФРСИ ФКУ ИК-5 Павел Колдашёв, отец шестерых детей, но и им он желал бы такой же судьбы: «Оплата достойная, можно получить образование».А сотрудники этого поста знают всё и обо всём, в их ведении датчики, видеокамеры и даже калитки. На этот пульт приходит вся информация о «сработках»: о том, где и какая калитка открылась. Плюс видеокамеры, которые покрывают весь периметр, практически не оставляя мёртвых зон. Сотрудники колонии начеку 24 часа в сутки семь дней в неделю – работа у них такая.





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