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НОВОСТИ | Общество



16.03.2018 10:38 Яснополянский Центр поддержки одаренных детей обещают сдать к 15 апреля
София Гафарова

Яснополянский Центр поддержки одаренных детей обещают сдать к 15 апреля

| фото |
Оздоровление и преображение здания бывшего Яснополянского детского дома оказалось несколько непредсказуемым. Подводные, а в данном случае подпольные камни, оказались во всех перекрытиях. Все деревянные балки сгнили, целыми остались лишь стены.

Как рассказал руководитель фирмы-подрядчика Николай Афанасьев, «менять на железобетонные перекрытия нельзя, так как должен сохраняться исторический вид. Если была каменная кладка, то такую и надо делать. Покраску сделали современными составами».

На капитальный ремонт выделено почти 13 миллионов рублей из резервного фонда президента России. Полностью реконструированы инженерные сети: система отопления, электро- и водоснабжения, канализации. Завершаются отделочные работы, предстоит ремонт пищеблока и цокольного этажа здания. Благоустроена территория. К 15 апреля этот объект подрядчик обещает сдать. В этом он уверил главу региона, который приехал лично проинспектировать ход работ. Алексею Дюмину понравился современный подход в оформлении с сохранением архитектурного колорита исторического здания.

Жить дети будут на втором этаже пансиона, для них готовят 11 спален. На первом - станут получать дополнительное образование. Здесь разместятся изо- и телестудия, театральный и компьютерный классы. Основное же направление Центра поддержки одаренных детей - гуманитарное и естественнонаучное. «Надо предусмотреть инфраструктуру и вокруг объекта, чтобы были прогулочные зоны, плоскостные сооружения», - напомнил губернатор Алексей Дюмин.

Для обучения юных талантов будут приглашать лучшие профессоров не только ведущих вузов региона, но и соседних областей. Для них реконструируют гостевой дом. Концепция образовательной программы будет включать в себя все возможности музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Воспитывать не один только разум - этот главный принцип толстовской педагогики станет основой и в этой школе. А пропитанные яснополянской историей и атмосферой стены только помогут Филиппкам XXI века стать успешными. Осталось дождаться 1 сентября, когда центр откроет для них свои двери.
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