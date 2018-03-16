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16.03.2018 10:38 Яснополянский Центр поддержки одаренных детей обещают сдать к 15 апреля София Гафарова





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Как рассказал руководитель фирмы-подрядчика Николай Афанасьев, «менять на железобетонные перекрытия нельзя, так как должен сохраняться исторический вид. Если была каменная кладка, то такую и надо делать. Покраску сделали современными составами».



На капитальный ремонт выделено почти 13 миллионов рублей из резервного фонда президента России. Полностью реконструированы инженерные сети: система отопления, электро- и водоснабжения, канализации. Завершаются отделочные работы, предстоит ремонт пищеблока и цокольного этажа здания. Благоустроена территория. К 15 апреля этот объект подрядчик обещает сдать. В этом он уверил главу региона, который приехал лично проинспектировать ход работ. Алексею Дюмину понравился современный подход в оформлении с сохранением архитектурного колорита исторического здания.



Жить дети будут на втором этаже пансиона, для них готовят 11 спален. На первом - станут получать дополнительное образование. Здесь разместятся изо- и телестудия, театральный и компьютерный классы. Основное же направление Центра поддержки одаренных детей - гуманитарное и естественнонаучное. «Надо предусмотреть инфраструктуру и вокруг объекта, чтобы были прогулочные зоны, плоскостные сооружения», - напомнил губернатор Алексей Дюмин.



Для обучения юных талантов будут приглашать лучшие профессоров не только ведущих вузов региона, но и соседних областей. Для них реконструируют гостевой дом. Концепция образовательной программы будет включать в себя все возможности музея-усадьбы «Ясная Поляна».



Воспитывать не один только разум - этот главный принцип толстовской педагогики станет основой и в этой школе. А пропитанные яснополянской историей и атмосферой стены только помогут Филиппкам XXI века стать успешными. Осталось дождаться 1 сентября, когда центр откроет для них свои двери.



Оздоровление и преображение здания бывшего Яснополянского детского дома оказалось несколько непредсказуемым. Подводные, а в данном случае подпольные камни, оказались во всех перекрытиях. Все деревянные балки сгнили, целыми остались лишь стены.Как рассказал руководитель фирмы-подрядчика Николай Афанасьев, «менять на железобетонные перекрытия нельзя, так как должен сохраняться исторический вид. Если была каменная кладка, то такую и надо делать. Покраску сделали современными составами».На капитальный ремонт выделено почти 13 миллионов рублей из резервного фонда президента России. Полностью реконструированы инженерные сети: система отопления, электро- и водоснабжения, канализации. Завершаются отделочные работы, предстоит ремонт пищеблока и цокольного этажа здания. Благоустроена территория. К 15 апреля этот объект подрядчик обещает сдать. В этом он уверил главу региона, который приехал лично проинспектировать ход работ. Алексею Дюмину понравился современный подход в оформлении с сохранением архитектурного колорита исторического здания.Жить дети будут на втором этаже пансиона, для них готовят 11 спален. На первом - станут получать дополнительное образование. Здесь разместятся изо- и телестудия, театральный и компьютерный классы. Основное же направление Центра поддержки одаренных детей - гуманитарное и естественнонаучное. «Надо предусмотреть инфраструктуру и вокруг объекта, чтобы были прогулочные зоны, плоскостные сооружения», - напомнил губернатор Алексей Дюмин.Для обучения юных талантов будут приглашать лучшие профессоров не только ведущих вузов региона, но и соседних областей. Для них реконструируют гостевой дом. Концепция образовательной программы будет включать в себя все возможности музея-усадьбы «Ясная Поляна».Воспитывать не один только разум - этот главный принцип толстовской педагогики станет основой и в этой школе. А пропитанные яснополянской историей и атмосферой стены только помогут Филиппкам XXI века стать успешными. Осталось дождаться 1 сентября, когда центр откроет для них свои двери.





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