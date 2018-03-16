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НОВОСТИ | Общество



16.03.2018 09:45 В Тульской области появится один из самых крупных тепличных комплексов в России
Вести-Тула

Томаты, огурцы и салат скоро начнут выращивать в Щекинском районе

| фото |
Томаты, огурцы и салат скоро начнут выращивать в Щекинском районе, где прошла торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего предприятия. Ивестпроект подписан на Петербургском экономическом форуме. Сумма инвестиций - более 20 миллиардов рублей.

По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «для агропромышленного комплекса это, безусловно, огромный проект. Здесь будет создано более 1000 рабочих мест, комфортные условия труда. Как правило, в тепличных комплексах и зарплата достаточно высокая».

Около 37 тысяч тонн огурцов и более 26 тысяч тонн томатов новый комплекс будет выращивать в год. Работы по возведению тепличных корпусов уже начались - они пройдут в три этапа и полностью завершатся в 2021 году. Впрочем, первая продукция нового агрокомплекса попадет на прилавки раньше. Реализацию этого проекта глава региона Алексей Дюмин обсудил с одним из учредителей компании инвестора.

«Это не только инвестиции, не только создание рабочих мест, что для меня как для губернатора очень важно, но это и государственная программа по импортозамещению, по продуктовой безопасности России», - сказал Алексей Дюмин.

Как сообщил учредитель ООО «АПХ «ЭКО-культура» Андрей Петренко, «к концу мая мы земельно-устроительные работы заканчиваем, и первая очередь - это 26 гектаров - мы планируем ввести в эксплуатацию летом 2019 года. Урожай мы соберем первый в конце октября».
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